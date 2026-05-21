В Екатеринбурге в рамках "Стенограффии" появится более 10 новых арт-объектов

В 2026 году в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге появится более 10 новых арт-объектов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Читайте также: В Екатеринбурге утвердили перенос празднования Дня города

Как рассказала руководитель "Стенограффии" Анна Клец, в этом сезоне планируется включение авторов и творческих команд более чем из 10 городов. Ожидается, что они создадут более 10 новых арт-объектов и отреставрируют до пяти работ прошлых лет.

Один из форматов фестиваля – прогулки по арт-объектам уличного искусства – вернутся в привычный режим. Они будут проходить по трем знакомым маршрутам в разных видах.

Некоторые из работ посвятят Году уральского рока, истории Екатеринбурга и молодежи. Также "Стенограффия" будет включена в программу Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Кроме этого, организаторы планируют привлечь к преображению уличных пространств активных горожан. Ожидается, что художники будут работать над арт-объектами в течение всего лета и завершат свои проекты в сентябре.

Ранее сообщалось, что в 2026 году фестиваль стартует 1 мая и завершится 31 декабря. В этом году мероприятие пройдет уже в 17-й раз.