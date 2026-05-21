В Сызрани отменили массовые мероприятия из-за гибели людей при ударе дронов

Все массовые мероприятия отменены в Сызрани до конца недели в связи с гибелью людей после атаки БПЛА.

"В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели", - сообщила мэрия города.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о двух погибших при ударе беспилотников. Также есть пострадавшие. В регионе минувшей ночью была объявлена воздушная тревога. Кроме того, вводился план "Ковер", который предусматривает закрытие аэропортов.