Рост числа банкротств в России резко замедлился в начале 2026 года

Статистика показывает, что ажиотаж вокруг списания долгов спадает за первый квартал 2026 года. С января по март суды признали банкротами 137 466 человек. Это всего на 13,7% больше, чем в прошлом году, хотя раньше рынок рос в два-три раза быстрее. Активнее других процедурой пользуются индивидуальные предприниматели - в этой категории число дел подскочило на 29%. При этом бесплатное банкротство через МФЦ тоже теряет темпы: количество таких заявок выросло лишь на 5%, тогда как год назад рост составлял почти 24%, пишет "Интерфакс", со ссылкой на экспертов проекта "Федресурс"..

Вместо полного списания имущества россияне начали чаще выбирать реструктуризацию долгов. За три месяца суды утвердили 1149 планов выплат - это в 2,4 раза больше прошлогодних показателей. Основными клиентами юридических фирм остаются люди в возрасте от 25 до 54 лет. Доля пенсионеров среди банкротов немного упала, а молодежь до 25 лет, наоборот, стала обращаться за процедурой чаще. Всего за время работы закона свои финансовые проблемы решили более 2,2 млн человек. Больше половины всех претензий к должникам предъявляют банки, пятую часть - коллекторы, и еще 19% долгов приходится на налоги.

Для кредиторов ситуация остается сложной: в 74% случаев они не получают от должника ни копейки. Почти все граждане заходят в процедуру без имущества, которое можно было бы продать для гашения займов. Сами разбирательства теперь длятся дольше - в среднем около полутора лет. При этом суды стали строже проверять заемщиков. В начале года судьи отказали в списании долгов 2218 гражданам, что в 2,6 раза больше, чем раньше. Обычно это происходит, если человек обманывает управляющего или скрывает свои доходы. Также закон запрещает прощать долги по алиментам и выплаты за вред здоровью.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что судебные приставы ежегодно наращивают объемы взысканий: в 2025 году сумма достигла 1,5 триллиона рублей, что на 8% больше предыдущих показателей. Несмотря на общий рост задолженности в стране, ведомство отмечает особый успех в сборе алиментов - приставы взыскали рекордные 110 миллиардов рублей.