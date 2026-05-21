В Стамбуле задержали два десятка звезд турецкого шоу-бизнеса и сериалов

В Стамбуле задержали 25 звезд шоу-бизнеса, актеров и светских персонажей в рамках расследования дела о наркотрафике. По данным турецких СМИ, прокуратура распорядилась задержать в том числе певицу Мейбл Матиз и сериальную актрису Серенай Сарыкая.

Ожидается, что всех задержанных как минимум допросят.

В марте этого года в Стамбуле суд выдал ордер на арест звезды сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.

Всего в рамках расследования уже арестованы 14 человек. Полиция страны начала массовые проверки среди популярных актеров и блогеров еще в октябре 2025. Замешанными в обороте наркотиков оказались актеры Исмаил Хаджиоглу и Догукан Гюнгёр.