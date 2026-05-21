Росгидромет: в ближайшие 10 лет российская Арктика будет греться быстрее всех

В ближайшее десятилетие Россию ждет дальнейшее потепление, которое сильнее всего затронет арктическую зону. Глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил журналистам, что в российской Арктике климат меняется значительно быстрее, чем в северных регионах других стран. Эксперт отметил, что потепление "шагает семимильными шагами", поэтому жителям страны стоит ждать большого числа природных аномалий. При этом погода не будет одинаковой каждый год: в том же Мурманске условия на праздники всегда остаются разными, сообщает "Интерфакс".

Шумаков спрогнозировал, что из-за климатических сдвигов в Заполярье станет больше солнечных и погожих летних дней. Ученые пока не могут точно объяснить, почему именно в российском секторе Арктики теплеет так активно. Одной из главных причин специалисты считают деятельность человека и промышленные выбросы. Глава ведомства подчеркнул, что климатические изменения требуют особого внимания и подготовки всех служб.

Мировая статистика подтверждает слова эксперта. Программа Евросоюза Copernicus ранее включила 2025 год в тройку самых жарких за всю историю наблюдений. Исследователи выяснили, что средняя температура на планете уже на 1,47 °С превысила уровень доиндустриальной эпохи. В 2024 году этот показатель и вовсе достиг рекордной отметки в 1,6 °С, что указывает на ускорение глобальных процессов потепления.

А в Тюменской области экстренные службы устраняют последствия шторма: из-за сильного ветра и ливней произошли обрывы ЛЭП и падения деревьев, но к утру электроснабжение большинства районов уже восстановили.