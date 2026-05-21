Трехлетнюю девочку, пропавшую в Тульской области, нашли живой

Пропавшая в Тульской области трехлетняя девочка найдена живой.

Ребенка обнаружил в лесу, недалеко от населенного пункта, где она потерялась. Жизни ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации района Кирилл Гузов.

Девочка пропала 20 мая в рабочем поселке Дубна. Она гуляла с беговелом возле дома. Когда мама отвлеклась, ребенок пропал. Позже ее беговел обнаружили в нескольких километрах, в низине лесной реки. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело.