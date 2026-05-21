21 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Верховный суд разрешит студентам работать в аппаратах судов

Верховный суд предложил упростить требования к будущим сотрудникам судебных аппаратов. Теперь на должности специалистов и секретарей смогут претендовать студенты профильных вузов и выпускники колледжей с юридическим образованием. Пленум суда пояснил, что такая работа не требует от новичков глубоких познаний в праве, поэтому молодежь вполне справится с текущими задачами, пишет "Ъ".

Авторы идеи считают, что карьерный рост станет отличным стимулом для молодых кадров. В будущем такие сотрудники смогут претендовать на должность судьи, что привлечет в систему амбициозных специалистов. В ближайшее время эксперты доработают этот законопроект и направят его на рассмотрение в Госдуму.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов ранее называл дефицит и текучесть кадров в судах одной из самых острых проблем. Он уверен, что создание "карьерных лифтов" и повышение статуса сотрудников - это не просто формальность, а важная инвестиция в надежность всей судебной власти. Новые правила помогут привлечь в суды свежие силы и сделают работу системы более стабильной.

С 2026 года российские власти вводят новые меры поддержки для студентов с детьми, включая сохранение детских пособий при росте доходов семьи в пределах 10%. По словам депутата Каплана Панеша, эта мера защитит выплаты для 231 тысячи детей, а с сентября того же года вузы будут обязаны в приоритетном порядке предоставлять семейным парам отдельные комнаты или блоки в общежитиях. 

