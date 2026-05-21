Рособрнадзор назвал "слухами" информацию о том, что в Москве задания ЕГЭ будут проще

В Рособрнадзоре опровергают информацию о том, что в Москве, якобы, задания ЕГЭ будут проще. Глава ведомства Анзор Музаев назвал это "слухами, не имеющими под собой оснований".

"Это из категории интернет-обсуждений, домыслов, там, и "таксист сказал", так скажем", - сказал Музаев в эфире радио РБК.

Он добавил, что на встречах с родителями такие вопросы возникают, некоторые считают, что в их регион специально присылают задания посложнее, "чтобы для москвичей оставить свободные места в московские вузы или питерские вузы".