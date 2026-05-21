В Екатеринбурге байкер толкнул служебный мотоцикл ДПС: пострадал полицейский

В Екатеринбурге байкер обвиняется в нападении на инспектора мотопатруля ДПС. Теперь агрессору грозит арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел на улице Маршала Жукова в уральской столице в ночь с 19 на 20 мая. Как считает следствие, байкер, управляя личным мотоциклом, умышленно толкнул левой ногой служебный мотоцикл ДПС. В результате сидевший на нем сотрудник полиции упал и получил травмы.

Байкеру предъявлено обвинение по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следователя об аресте фигуранта.

Решение об избрании меры пресечения будет принято позднее.