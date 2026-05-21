Проект по созданию пассажирского самолета "Ладога" приостановлен

Проект двухмоторного турбовинтового пассажирского самолета "Ладога" (ТВРС-44) приостановлен, все наработки по нему передаются Министерству обороны России, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергей Меренков. При этом он добавил, что первый полет опытного образца должен состояться уже в этом году.

"Проект ТВРС-44 "Ладога" приостановлен. Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны. Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году", - цитирует конструктора ТАСС.

ТВРС-44 "Ладога" — проект двухмоторного турбовинтового пассажирского самолёта для местных воздушных линий. Разрабатывался УЗГА как замена устаревших региональных самолётов Ан-24, Ан-26, Ан-140 и Як-40. Рассчитан на перевозку до 44 пассажиров. Первые работы по проекту начались в декабре 2018 года. В качестве базовой модели использовался чехословацкий самолёт Let L-610, но разработчики подчёркивали, что "Ладога" будет существенно отличаться от него.