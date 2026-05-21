Захарова: Москва потребует компенсации из-за использования замороженных активов

Россия потребует компенсации нанесенного ущерба в соответствии из-за использования своих замороженных активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обязательно будем требовать компенсации нанесенного нашей стране ущерба в соответствии с международным правом", - сказала Захарова в ходе брифинга.

В январе в Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Именно на счетах Euroclear "заморожена" основная часть средств из российских резервов. 15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear Bank о взыскании $249,43 млрд (18,7 трлн руб.). Однако Euroclear заявил, что оставит активы Центробанка России замороженными вне зависимости от решения, которое вынес Арбитражный суд Москвы.