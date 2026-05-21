В Пермском крае трое учеников пострадали от принесенного в школу "сигнала охотника"

В Пермском крае полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в одной из школ Чайковского. 12-летний ученик принес в класс "сигнал охотника" - пиротехническое устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

В результате трое детей пострадали. Им оказали медицинскую помощь на месте. Один из детей был доставлен в больницу.

Мальчик рассказал, что нашел устройство на улице около двух недель назад.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили Накануне.RU о возбуждении уголовного дела по факту травмирования учеников по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность). Следователем проведен осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.