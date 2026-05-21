В Прикамье в водоеме в селе Усть-Кишерть обнаружено тело пятилетнего ребенка

В Пермском крае в водоеме в селе Усть-Кишерть Кишертского муниципального округа обнаружено тело пятилетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тело было обнаружено вечером, 20 мая. Предварительно, смерть наступила в результате утопления в воде.

Признаков насильственной смерти не установлено. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.