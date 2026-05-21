Известный миллиардер-байкер разбился на мотоцикле под Петербургом

Известный петербургский миллиардер Михаил Смирнов разбился на мотоцикле в Ленинградской области. Предпринимателю было 53 года.

По данным полиции, мужчина не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Haval в поселке Мичуринское. Смерть наступила до приезда "скорой помощи".

Смирнов занимал пост председателя совета директоров Балтийской топливной компании, также владел бизнесами в сфере логистики, общепита и финансов. В 2024 году он занял 108 место в рейтинге самых богатых людей России.