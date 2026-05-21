В Челябинске парк Гагарина не смог взыскать с экс-директора 62 миллиона

В Челябинске возвращён иск ЦПКиО имени Гагарина к бывшему директору этого учреждения Жазиту Нургазинову. Сумма требований составляет 62,7 млн руб.

Ранее парк подал иск к Нургазинову. Определением от 19 декабря исковое заявление оставлено без движения. Потом суд много раз продлял это решение.

Поскольку истец обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, не устранил, документ возвращён ему, сообщает пресс-служба инстанции.