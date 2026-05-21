Площадь горящих лесов на Среднем Урале за сутки выросла в 13 раз

Площадь пожара в лесах Свердловской области за сутки выросла с 10 до 130 га. Об этом сообщается на сайте Авиалесоохраны.

Еще вчера в регионе действовало два пожара, сегодня один из них был потушен, но площадь другого значительно увеличилась.

Хуже всего дела обстоят в Амурской области и Хабаровском крае, где площадь пожаров составляет более 63 и 11 тыс. га. соответственно. Меньше лесов горит в Пермском крае и Республике Коми, где зафиксировано всего по 1 га пораженного огнем участка.

За последние сутки в России лесопожарными службами ликвидирован 41 лесной пожар в 23 регионах на площади, пройденной огнем 11 тыс. 309 га. На 00.00 по мск 21 мая на территории страны в 13 регионах действовало 54 лесных пожара на площади 75 тыс. 372 га, по которым проводились работы по активному тушению.