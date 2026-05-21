21 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Впервые в стране - в Кировской области бабушки и дедушки будут получать «зарплату»

На пленарном заседании Законодательного Собрания Кировской области был принят закон о ежемесячной социальной выплате бабушкам и дедушкам региона,  которые помогают ухаживать за ребенком в возрасте до 3 лет.

Таким образом, Кировская область становится первым регионом в стране, где кроме «маминой зарплаты» теперь появится и «бабушкина зарплата».

Коллаж, многодетная семья с бабушкой и дедушкой(2024)|Фото: Накануне.RU

Этот закон был разработан по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Соколова и внесен на рассмотрение регионального парламента депутатами Еленой Александровой, Ириной Морозовой, Алексеем Потапенко, Никитой Соломенниковым.

"Решая демографические вызовы, мы понимаем, что обязаны поддержать молодые семьи, которым важно сохранять баланс между карьерой и желанием иметь большую семью", — подчеркнул Александр Соколов.

(2026)|Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Новая мера поддержки будет предоставляться бабушкам и дедушкам Кировской области, которые ухаживают за внуком или внучкой, которые являются первенцем в маминой семье. «Бабушкина зарплата» может составить до 45 794 рублей, если ребенок рожден женщиной в возрасте до 24 лет включительно, и до 38 203 рублей — если маме 25 лет и больше. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки (дедушки).

Для предоставления такой уникальной меры поддержки ребенок, его мама и бабушка (дедушка) должны быть гражданами РФ и проживать на территории Кировской области. Первенец, за которым ухаживают бабушка-дедушка, должен быть рожден (усыновлен) в период с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2028 года и состоять на учете в государственной медицинской организации Кировской области. При этом родители ребенка не должны находиться в отпуске по уходу, должны работать, вести предпринимательскую деятельность или обучаться очно в образовательных организациях Кировской области.

Новая мера поддержки семей, которую вводят в Кировской области, станет еще одним шагом к достижению целей президентского нацпроекта «Семья».  Отметим, всего для семей с детьми в регионе действует 38 мер поддержки, в том числе 16 – для многодетных семей.  Все подробности относительно мер поддержки можно узнать в канале Министерства соцразвития в МАКС.

Теги: александр соколов, зарплата, бабушки, закон, демография, меры поддержки


