Севастопольскую школу, где обрушился балкон, перевели на дистант до конца учебного года

Все ученики школы №13 в Севастополе, где накануне обрушился балкон, переведены на дистанционное обучение до конца учебного года.

"Все классы школы №13 завершают учебный год в дистанционном формате", - цитирует ТАСС представителя регионального правительства.

Накануне балкон-козырек над крыльцом школы в Каче обрушился в тот момент, когда выпускники 11 класса делали на нем групповое фото. Девять детей серьезно пострадали, их госпитализировали. К вечеру в реанимации оставались двое детей, нескольких готовили к хирургическим вмешательствам.

Известно, что в прошлом году в школе был капитальный ремонт. Однако, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, козырек был отремонтирован только косметически и не был рассчитан на использование в качестве балкона.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работы и халатности должностных лиц.