Рекорды Nvidia: выручка технологического гиганта взлетела на 85%

Nvidia завершила первый квартал 2027 финансового года с невероятным результатом: выручка компании выросла на 85% и достигла 81,6 млрд долларов. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю производителя. Основной доход принесло подразделение Nvidia Data Center, которое занимается оборудованием для обработки данных. Его продажи подскочили на 92%, обеспечив компании 75,2 млрд долларов. Чистая прибыль за этот период взлетела на 211% и составила 58,3 млрд долларов, сообщает "Ъ".

Благодаря таким успехам Nvidia направила акционерам около 20 млрд долларов через выкуп акций и дивиденды. Руководство также повысило размер квартальных дивидендов до 0,25 доллара на акцию. Компания планирует наращивать показатели и дальше: в текущем квартале она рассчитывает получить 91 млрд долларов выручки. По прогнозам экспертов Nvidia, продажи чипов нового поколения Blackwell и Rubin принесут компании целый триллион долларов к 2027 году.

Инвесторы на бирже NASDAQ позитивно встретили финансовый отчет, после чего акции Nvidia подорожали на 1,3%. За последние шесть месяцев стоимость ценных бумаг компании увеличилась почти на 25%. Высокий спрос на технологии искусственного интеллекта продолжает толкать финансовые показатели Nvidia вверх, закрепляя за ней статус лидера мирового рынка микроэлектроники.

Ранее ВТБ запустил в работу новый кластер графических процессоров из Китая, которые постепенно заменят американские чипы NVIDIA во всех ключевых ИТ-системах банка. Проект, созданный совместно с компанией Т1, направлен на развитие искусственного интеллекта: от распознавания речи и текстов до работы нейросетей и цифровых помощников.