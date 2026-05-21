Сергей Кравчук поздравил активистов ТОС Хабаровска с Днем территориального общественного самоуправления

"Сегодня территориальное общественное самоуправление зарекомендовало себя как отличный инструмент для объединения граждан", - подчеркнул Сергей Кравчук.

Глава города поздравил "всех, кто каждый день доказывает: чтобы изменить город к лучшему, не нужно ждать - можно начинать со своего двора".

Градоначальник отметил, что ТОС - это механизм, с помощью которого жители могут полноценно участвовать в решении вопросов, которые напрямую затрагивают их повседневную жизнь.

Как сообщили в администрации города, на сегодня в Хабаровске 550 ТОСов.

"Вы ремонтируете подъезды, устанавливаете клумбы, строите детские площадки, организуете субботники, помогаете соседям. Вы знаете, что нужно вашему жилмассиву, и вы делаете это. Спасибо за ваше неравнодушие, активную гражданскую позицию и горячие сердца. Благодаря вам Хабаровск становится уютнее, красивее и добрее. Желаю вам сил, удачи, новых побед в грантовых конкурсах и поддержки соседей", - сказал Сергей Кравчук.