21 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук проинспектировал ход реконструкции городских теплотрасс в Хабаровске

В Хабаровске стартовали работы по подготовке к очередному отопительному сезону.  Идет реконструкция важного участка тепловых сетей на пересечении улиц Суворова и Фурманова.

Здесь ход работ проинспектировал мэр города Сергей Кравчук. Он поставил перед энергетиками задачу - сократить сроки ремонта, чтобы минимизировать неудобства для жителей и автомобилистов.

(2026)|Фото: khv27.ru

Тепломагистраль вдоль улицы Суворова является основной для Южного микрорайона. Участок протяженностью 200 метров не ремонтировался около 25 лет. Проводимая реконструкция позволит обеспечить надежное теплоснабжение и подачу горячей воды для тысяч хабаровчан.

(2026)|Фото: khv27.ru

Работы здесь проводить сложно, так как близко расположены другие коммуникации, проходит плотный транспортный поток, имеется риск обвала грунта. Несмотря на объективные трудности, Сергей Кравчук обратился к подрядчику мобилизовать силы и завершить основные работы на 15–20 дней раньше запланированного - к 20-25 августа.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Энергетики смонтировали на этом участке временный трубопровод. Благодаря этому горячее водоснабжение в микрорайоне сохранится в полном объеме на весь срок проведения работ. Это самый центр Южного микрорайона, и мы понимаем, какие неудобства ремонт доставляет автомобилистам и жителям. Я поставил задачу перед подрядчиком - максимально ускориться и завершить монтаж к 25 августа. Затем здесь проведут работы по благоустройству. Я дал распоряжение привлечь специалистов «Горзеленстроя», чтобы после завершения работ на непроезжей части этого участка появились деревья и газон», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Добавим, что работы по подготовке коммуникаций к отопительному сезону будут проходить во всех районах Хабаровска.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, ремонт теплотрасс


