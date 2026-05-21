Сергей Кравчук проинспектировал ход реконструкции городских теплотрасс в Хабаровске

В Хабаровске стартовали работы по подготовке к очередному отопительному сезону. Идет реконструкция важного участка тепловых сетей на пересечении улиц Суворова и Фурманова.

Здесь ход работ проинспектировал мэр города Сергей Кравчук. Он поставил перед энергетиками задачу - сократить сроки ремонта, чтобы минимизировать неудобства для жителей и автомобилистов.

Тепломагистраль вдоль улицы Суворова является основной для Южного микрорайона. Участок протяженностью 200 метров не ремонтировался около 25 лет. Проводимая реконструкция позволит обеспечить надежное теплоснабжение и подачу горячей воды для тысяч хабаровчан.

Работы здесь проводить сложно, так как близко расположены другие коммуникации, проходит плотный транспортный поток, имеется риск обвала грунта. Несмотря на объективные трудности, Сергей Кравчук обратился к подрядчику мобилизовать силы и завершить основные работы на 15–20 дней раньше запланированного - к 20-25 августа.

«Энергетики смонтировали на этом участке временный трубопровод. Благодаря этому горячее водоснабжение в микрорайоне сохранится в полном объеме на весь срок проведения работ. Это самый центр Южного микрорайона, и мы понимаем, какие неудобства ремонт доставляет автомобилистам и жителям. Я поставил задачу перед подрядчиком - максимально ускориться и завершить монтаж к 25 августа. Затем здесь проведут работы по благоустройству. Я дал распоряжение привлечь специалистов «Горзеленстроя», чтобы после завершения работ на непроезжей части этого участка появились деревья и газон», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Добавим, что работы по подготовке коммуникаций к отопительному сезону будут проходить во всех районах Хабаровска.