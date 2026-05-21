На Южном Урале у Соцфонда "увели" 60 миллионов, задержаны 55 человек

Сотрудники полиции в Челябинской области задержали 55 человек, которые похитили 60 млн рублей из Социального фонда России. Они подавали фиктивные документы и получали компенсации. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



В состав преступной группы входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в схему. Злоумышленники делали поддельные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации и передавали их в отделения Соцфонда для получения выплат. Деньги забирали организаторы и делили между соучастниками.



Возбуждено 29 уголовных дел по признакам мошенничества при получении выплат. Также в отношении организаторов противоправной деятельности возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества.