Трехлетняя девочка пропала в Тульской области

Следователи, сотрудники полиции, спасатели и волонтеры ведут поиски трехлетней девочки в Тульской области.

По данным СУСКР по региону, ребенок пропал 20 мая в рабочем поселке Дубна. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

SHOT пишет, что накануне девочка гуляла с беговелом возле дома. Когда мама отвлеклась, ребенок пропал. Позже ее беговел обнаружили в нескольких километрах, в низине лесной реки Дубны. Для поиска девочки привлекли водолазов.