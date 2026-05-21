Музей Барселоны не отдает древние фрески Арагону вопреки решению суда

Национальный музей искусства Каталонии (MNAC) до сих пор не выполнил постановление Верховного суда Испании от 2025 года о возврате уникальных фресок XII века в монастырь Санта-Мария-де-Сихена. Руководство учреждения утверждает, что перевозка шедевров на 250 км и их хранение в помещении без климат-контроля нанесут живописи непоправимый вред. Дирекция музея объясняет свой отказ исключительно техническими причинами и результатами научных экспертиз, которые подтверждают хрупкость экспонатов, пишет "The Art Newspaper Russia".

Спор за эти росписи длится уже более десяти лет. Специалисты вывезли цикл с библейскими сценами из монастыря еще в 1930-е годы, когда там произошел пожар во время гражданской войны. Реставраторы перенесли росписи на холст, и с 1961 года их выставляет музей в Барселоне. В мае прошлого года суд обязал вернуть ценности в Арагон, но музей пока лишь делает заявления о технических сложностях.

Конфликт обострился в ноябре после концерта певицы Розалии, который прошел в Овальном зале музея совсем рядом с фресками. Адвокат из Арагона требовал отменить шоу, так как опасался вредного влияния вибраций на древнюю краску. Представители музея в ответ заверили, что залы надежно изолированы.

При этом руководство MNAC оспаривает прошлогодний отчет властей, который зафиксировал повреждения росписей от климата и шума. Этот цикл фресок сочетает в себе византийское искусство и английскую миниатюру, поэтому эксперты считают его важнейшей частью культурного наследия Испании.

