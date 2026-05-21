Россияне безоговорочно считают самым главным иностранным языком английский

60% россиян считают английский язык наиболее полезным для карьеры, что на 9% больше, чем годом ранее. Ни один другой язык и близко не может составить конкуренцию английскому, показал опрос SuperJob.

Другие европейские языки (немецкий, французский, испанский, итальянский) теряют популярность - их назвали не более 1% каждый. А вот интерес к китайскому языку довольно высок (11%). Доля тех, кто считает иностранные языки ненужными, снизилась с 22% до 16%.

Интересно, что россияне с зарплатой от 150 тыс. рублей гораздо чаще выбирают китайский язык (23%), чем в среднем. Среднее профессиональное образование также коррелирует с предпочтением китайского (23%), в то время как высшее образование - нет (10%). Возможно, это связано с тем, что люди со средним профессиональным образованием связаны с китайскими производителями по работе.

Что касается пользы иностранного языка для будущего своего ребенка, то английский прежде всего назвали 55%, а китайский - 30%. То есть россияне ожидают увеличения роли китайского в ближайшие десятилетия. В то же время число носителей китайского языка начало снижаться. Население Китая, при продолжении нынешних демографических тенденции, к концу века сократится почти в три раза.