21 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Невьянске с детской хоккейной командой

Невьянский районный суд вынес приговор трем фигурантам дела о смертельном ДТП с детской хоккейной командой, произошедшем в январе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ситроен". В результате ДТП водитель и двое пассажиров авто погибли на месте, а тренер команды скончался в машине "скорой помощи". Также пострадали несколько детей. В дальнейшем выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо.

На протяжении трех недель количество смертей в этой аварии оставалось под вопросом, так как 16-летний хоккеист все это время провел в коме. К счастью, парень проснулся и пошел на поправку.

На скамье подсудимых три человека: водитель автобуса Игорь Миненко (ч.5 ст.264 УК РФ), владелец автобуса Евгений Лобов (п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ) и механик Максим Адиев (ч.3 ст.266 УК РФ). Им назначено наказание в виде принудительных работ на срок 4 года. Миненко также лишен водительских прав на срок 2,5 года. Адиев лишен права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию на срок 3 года,

Гражданские иски удовлетворены частично. С Лобова в пользу родственников погибших взыскано по 2 млн рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних по 1,5 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

ДТП, хоккейная команда, автобус, приговор


