Присвоила миллионы: в Екатеринбурге турагента судят за хищение денег клиентов

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о хищении миллионов рублей под видом продажи туристических путевок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница уральской столицы, которая оказывала услуги по бронированию и приобретению путевок. Создавая видимость оказания услуг, турагент похитила деньги клиентов. В результате 32 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей.

Также, как показало расследование, будучи заместителем директора турагентства женщина получила от клиентов свыше 4,7 млн рублей, однако эти деньги в бухгалтерию компании не внесла и присвоила их себе.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд.