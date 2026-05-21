В Латвии возмутились призывам привыкать к "новой реальности" из-за украинских дронов

В Латвии возмутились заявлениями властей республики о том, что нужно привыкать к "новой реальности", связанной с постоянной опасностью от украинских дронов.

"То есть мы должны смириться. Мы должны привыкнуть, мы должны как дрессированные зверьки начать выполнять", - заявил депутат думы города Елгава Андрей Пагор в видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, человек может ко всему привыкнуть, однако возникает вопрос, почему жители Латвии вообще должны приспосабливаться к таким новым условиям жизни.

20 мая в Латвии и Литве объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. Командование армии Литвы призвало гражданское население срочно найти ближайшие убежища. Сообщалось, что руководство Литвы перешло в специальные укрытия из-за воздушной угрозы.

В Латвии в школах в это время шли экзамены, детей пришлось эвакуировать. Руководитель Центра управления кризисными ситуациями страны Арвис Зиле в этой связи заявил, что республика теперь живет в условиях "новых реальностей".