Принстонский университет отказался от своей уникальной культуры под влиянием ИИ

Знаменитый Принстонский университет в США вводит сдачу экзаменов под наблюдением преподавателей. Причиной тому стали постоянные списывания студентов ответов нейросетей.

Новость примечательна тем, что университет был вынужден изменить свой "Кодекс чести", утвержденный еще в 1893 году. Экзамены там писали без контроля педагогов. Тот, кто списывал, должен был признаться сам. Это касалось не только экзаменов, но и разных домашних работ вроде сочинений. Это было "визитной карточкой" и своеобразным знаком качества вуза.

Но с появлением доступных технологий искусственного интеллекта (ИИ) все изменилось. По данным внутреннего опроса, 30% признались, что списывали, при этом почти никто не признался. И вуз пошел на изменение "Кодекса чести". Теперь наблюдающие преподаватели должны фиксировать все нарушения и подозрения нарушений, хотя вмешиваться им будет запрещено, в том числе выгонять студентов с экзаменов. Фактически ИИ победил уникальную культуру Пристонского университета, где честь стала несколько иной.

Университет был основан еще до независимости США, в 1746 году. В нем преподавали десятки нобелевских и других лауреатов, в том числе Альберт Эйнштейн.