21 Мая 2026
Фото: Накануне.RU

Эль-Ниньо несет угрозу: планете грозит аномальная жара и голод

Миру угрожает Эль-Ниньо - опасное природное явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится аномально теплой. Это событие грозит резким падением урожая и массовым голодом. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на экспертов ECMWF, быстрый рост температуры в океане запускает цепную реакцию по всей Земле. В итоге одни страны накроет засуха, а другие пострадают от разрушительных наводнений.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков считает Эль-Ниньо одним из самых серьезных рисков для сельского хозяйства. Он поясняет, что главную опасность представляет не локальная неудача фермеров, а одновременный неурожай сразу в нескольких крупных государствах. Прогноз метеорологов на май показывает, что к началу осени температура воды в Тихом океане превысит норму более чем на три градуса. Эти цифры могут стать вторым самым высоким показателем за всю историю наблюдений после рекорда 1877 года.

Ученые-климатологи допускают, что в ближайшие месяцы планета столкнется с мощнейшим Эль-Ниньо в этом столетии. Обычно это явление приносит экстремальную жару в Австралию, Африку, Индию и Латинскую Америку. Параллельно с этим власти в России уже готовятся к последствиям глобального потепления, например, к таянию вечной мерзлоты. Специалисты разрабатывают новые правила строительства для северных регионов, хотя на их внедрение уйдет много времени. Таким образом, природные изменения заставляют человечество уже сейчас менять подходы к экономике и безопасности.

Ранее ученые из ИКИ РАН сообщили, что 18 и 19 мая мимо Земли пронеслись два недавно открытых астероида диаметром около 20 метров каждый, что сопоставимо с размером знаменитого Челябинского метеорита. Первый объект пролетел на расстоянии 230 тысяч километров, а второй оказался еще ближе - всего в 91 тысяче километров от нашей планеты глубокой ночью.

Теги: урожай, явление, океан


