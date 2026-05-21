Новые льготы для студентов с детьми: что изменится в 2026 году

Российские власти расширят систему помощи для студенческих семей в 2026 году. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил, что теперь молодые родители сохранят право на детское пособие, даже если их доходы немного вырастут. Специальный защитный порог позволит семьям получать выплаты, если их заработок превышает норму не более чем на 10%. По расчетам правительства, это решение сохранит бюджетную поддержку для 231 тысячи детей, пишет ТАСС.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу закон, который дает студенческим семьям приоритет при заселении в общежития государственных вузов. Университеты теперь должны выделять супругам отдельные комнаты или семейные блоки вместо обычных мест в общих коридорах. Статистика уже показывает положительные изменения: количество вузов с семейными комнатами выросло на 13%, а учебных заведений, где можно оставить ребенка под присмотром, стало в три с половиной раза больше.

Кроме того, закон увеличивает размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения. К федеральным мерам регионы добавляют собственные выплаты и часто компенсируют расходы на аренду жилья. При этом депутаты видят и слабые места в текущей системе. Сейчас в стране нет единой ежемесячной выплаты для всех учащихся родителей, отсутствуют налоговые вычеты за наем квартир и федеральные компенсации за детский сад. Парламентарии планируют продолжить работу, чтобы устранить эти пробелы и обеспечить помощь каждой студенческой семье.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в правительство инициативу о поддержке семей, готовых переехать в другие города ради трудоустройства. Политик предлагает выдавать гражданам с низким доходом специальные сертификаты для оплаты первого взноса по ипотеке на новом месте.