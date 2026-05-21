Полиция нашла десятки нарушений в ходе рейда по электросамокатам в центре Екатеринбурга

В самом центре Екатеринбурга полиция провела рейд по поиску нарушителей на электросамокатах. Были выявлены десятки нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, рейд прошел вечером 20 мая. Район проведения был выбран не случайно и проходил в зоне действия недавно установленных знаков 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено".

По итогам в полиции констатировали, что большинство горожан, передвигающихся на СИМ, пренебрегают не только требованиями дорожных знаков, но и элементарными мерами безопасности.

"Так, буквально на глазах инспекторов молодой человек пересек проезжую часть на арендованном электросамокате, не спешившись. При этом он чуть не угодил под колеса автомобиля. После того, как он был остановлен полицейским, нарушитель начал отрицать свою вину, а затем, в дополнение ко всему, попытался ввести инспекторов в заблуждение по поводу своего возраста. В итоге самокатчик признался, что ему не исполнилось 18 лет. Он был доставлен в территориальный ОВД, куда были вызваны его родители", - рассказали в МВД.

По данным полиции, за два часа было выявлено 70 различных нарушений, большую часть которых (52) составили нарушения водителями электросамокатов. В ведомстве заверили, что подобные рейды обязательно будут продолжены.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге самокатчик сбил ребенка-велосипедиста, после чего скрылся.