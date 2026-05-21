В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

В подмосковной Лобне на улице Калинина в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Квартира, где взорвался газ, находится на третьем этаже.

"В результате обрушилась межквартирная стена и пострадало пять жильцов двух квартир, двое из которых — дети. Все госпитализированы в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, двое взрослых скончались: мужчина 1987 и женщина 1993 года рождения", - сообщили в Следственном комитете.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).