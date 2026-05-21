Составитель заданий ЕГЭ заверил, что они равной сложности по всем регионам

Задания ЕГЭ одинаковы по сложности для всех регионов. В этом заверил абитуриентов научный глава группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко.

Он говорит, что попытки решать варианты других регионов бессмысленны, так как их распределение неизвестно, варианты распределяются случайным образом. Поэтому сделает ошибку тот, кто будет ночью перед ЕГЭ лихорадочно "прорешивать варианты Дальнего Востока". Лучше нормально выспаться, чем потратить часы отдыха на то, что все равно не пригодится, отметил эксперт на радио РБК. Тем более что сами типы заданий известны заранее благодаря демонстрационным версиям.

Также Ященко сказал, что составление заданий ЕГЭ — это рутинный процесс, направленный на соответствие школьной программе. Варианты обновляются раз в несколько лет. Рособрнадзор также подтверждает, что задания ЕГЭ идентичны по сложности во всех регионах.

При этом в прошлом году член-корреспондент РАН математик Алексй Савватеев заявил, что в регионах Центральной России задания были заметно легче, чем на Дальнем Востоке. Он считает это умышленным действием, направленным на то, чтобы воспрепятствовать отъезду абитуриентов из дальневосточных регионов в две столицы. И видит связь с заявлениями властей, что выпускники должны оставаться в своих регионах, а не ехать в Москву и Петербург.

Основной этап ЕГЭ пройдет 1-19 июня, резервные дни — 22-25 июня, дни пересдачи — 8 и 9 июля.