Екатеринбург сэкономил более 2 млрд рублей на закупку трамваев у "Сбера"

В Екатеринбурге состоялся конкурс на закупку в лизинг 50 трамваев. В процессе конкурсных процедур цена была снижена и властям удалось сэкономить более 2 млрд рублей. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Предполагается, что сэкономленные средства могут направить на закупку еще примерно 10 трамваев или на уменьшение ежемесячного платежа. Формальным победителем конкурса стал "Сбер".

Напомним, что согласно техзаданию, трамваи будут низкопольными, с максимальной пассажировместимостью 150 человек. Вагоны оснастят современной системой климат-контроля, светодиодным освещением и удобной эргономичной отделкой салона.

Особое внимание уделено комфорту пассажиров. В трамваях установят раздельные сиденья с возможностью санитарной обработки, тонированные стекла с форточками и систему радиоинформирования для слабовидящих пассажиров. Также предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников и современные системы безопасности.

Технические новации включают асинхронные тяговые двигатели, электронную систему управления и возможность автономного хода до 300 метров. Трамваи будут оснащены современными системами автоматизированной оплаты проезда, навигации и видеонаблюдения.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца или 100 тысяч километров пробега. Срок службы вагонов — не менее 30 лет. Поставка трамваев будет выполняться в 2026 году. Транспорт полностью адаптирован для эксплуатации в климатических условиях Урала и способен работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия.