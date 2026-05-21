21 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Площадка в русском народном стиле появится в Академическом районе Екатеринбурга 

В Академическом районе Екатеринбурга появится детская площадка в русском народном стиле. Проект нового элемента благоустройства представил ключевой застройщик района АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

Объект разместится в первой очереди Преображенского парка, вблизи ул. Академика Парина, за Академией тенниса и займет участок площадью 558 кв. м. Игровая зона будет выполнена в единой стилистике: дети смогут забраться на стилизованную русскую печь, покататься с горки "Индюк", покружиться на карусели "Ярмарка", поиграть на пружинных фигурах "Петушок" и "Уточка". Площадка будет напоминать коллекцию ярких дымковских игрушек и дополнит существующую инфраструктуру парка, интегрируясь в дорожно-тропиночную сеть, зоны качелей и отдыха.

"Качественная детская инфраструктура — это не просто игровые элементы, а фундамент комфортной городской среды и инвестиция в будущее нового поколения. Для нас важно, чтобы в Академическом дети росли в пространстве, которое развивает воображение, мягко знакомит с культурным кодом и дарит безопасные, яркие эмоции. Каждая тематическая площадка — это наш ответ на запрос жителей: мы строим не просто кварталы, а полноценную экосистему для жизни, где продумано все — от двора до парка", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

(2026)|Фото: АО СЗ "РСГ-Академическое"

Новую детскую площадку планируют обустроить уже в этом году, так что уже скоро дети смогут прокатиться на карусели и сфотографироваться рядом с красочными арт-объектами.

Помимо благоустройства парковой территории, "Академический" системно реализует концепцию тематических дворов. Двор каждого дома, построенного АО СЗ "РСГ-Академическое", посвящен определенной теме. Так, в квартале "Элевен" при благоустройстве реализована идея "Большого путешествия": шесть дворов оформлены в стиле разных природных зон — "Антарктида", "Тайга", "Джунгли", "Горы", "Пустыня" и "Море". В квартале "Олимпика" дворы стилизованы под пять континентов: Америка, Африка, Европа, Азия и Антарктида. А в строящемся квартале "Новая Олимпика" пять дворов символизируют пять частей региона: Северный, Средний, Восточный, Западный и Южный Урал.

"Академический" — первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории. Мастер-план проекта разработало французское бюро Valode & Pistre. В 2021 г. "Академический" получил статус отдельного административного района Екатеринбурга. В рамках проекта уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 6 школ, 15 детских садов, детскую и взрослую поликлиники.

