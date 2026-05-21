Протоптанные россиянами тропинки в лесах оборудуют под велодорожки

Правительство России поддержало поправки в Лесной кодекс, предполагающие оборудование протоптанных лесных тропинок в велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Но в кабмине ставят условие: создание таких дорожек не должно привести к сплошным и выборочным рубкам леса, пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

Законопроект внесла в Госдуму в начале 2026 года группа сенаторов и депутатов. Они предложили "легализовать" протоптанные людьми тропинки в лесах рядом с городами и поселками. Сейчас закон позволяет прокладывать такие дорожки только там, где нет деревьев. Авторы документа считают, что вместо хаотичного вытаптывания граждане пойдут по оборудованным маршрутам.

Эксперты считают, что благоустройство ближайших к населенным пунктам лесов полезно, но заниматься этим должны профессионалы. Например, без должных рассчетов дорожка, проложенная в лесу, может стать причиной подтопления отдельных участков во время дождей и таянья снега. Также строители могут повредить корни деревьев, расположенные близко к тропинке или непосредственно на ней.