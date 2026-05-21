В Бурятии река вышла из берегов и затопила часть села

В селе Утата Закаменского района Бурятии после сильных ливней река Оронгодой вышла из берегов и подтопила 13 приусадебных участков. В районе введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что подтопленных жилых домов нет. Местные власти уже провели работу по обустройству водоотводного канала.

Из-за подтопления временно закрыта трасса "Утата – Далахай", сообщили в пресс-службе администрации Закаменского района. Село Далахай на 1,5 часа отрезано от сообщения.

Подтопления также наблюдаются в Тункинском районе Бурятии. В населенном пункте Жемчуг вода зашла на четыре приусадебных участка. В МЧС сообщили, что угрозы жилым домам нет.