FT: Европа потребует от США разъяснений относительно своих планов

Европа намерена потребовать от США разъяснений по сокращению контингента в Европе на саммите НАТО сегодня, 21 мая, пишет Financial Times.

Страны Европы не могут воспрепятствовать планам США, но считают себя вправе быть поставленными в известность заранее. Их пугает непредсказуемость нынешней американской администрации. И они раздражены тем, что США, формальный союзник по НАТО, не сообщают о своих планах заранее. Вместо этого неожиданно прозвучало решение вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить передислокацию четырех тысяч военнослужащих в Польшу.

Масштаб сокращений не вызывает беспокойства в Европе, но непредсказуемость и срочность этих действий, а также преподношение их как "наказание" Германии, вызывают претензии. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал США за эти действия.

Саммит НАТО впервые пройдет в Швеции, вступившей в альянс в 2022 году. Самым обсуждаемым вопросом является участие госсекретаря США Марко Рубио. Внимание к саммиту приковано в связи с жесткой риторикой президента США Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО. Альянс он ранее назвал "бумажным тигром", который только и хочет, чтобы его защищали США. Но Европа должна увеличить расходы на свою оборону.