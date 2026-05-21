Унаи Эмери с "Астон Виллой" снова выиграл Лигу Европы

Английская "Астон Вилла" крупно обыграла немецкий "Фрайбург" в финале Лиги Европы UEFA.

Решающий матч в Стамбуле завершился со счётом 3:0. Голы забивали Юри Тилеманс (41-я минута), Эмилиано Буэндия (45+3) и Морган Роджерс (58).

"Астон Вилла" выиграла еврокубковый турнир впервые за 44 года. В следующем сезоне команда из Бирмингема сыграет в Лиге чемпионов UEFA.

Наставник англичан испанец Унаи Эмери стал обладателем трофея уже в пятый раз за карьеру. Ранее он трижды побеждал с испанской "Севильей", а также один раз с испанским "Вильярреалом".