США развернули самолет Air France, на борту которого был гражданин Конго

Рейс авиакомпании Air France из Парижа в Детройт (США) был вынужден совершить незапланированную посадку в канадском Монреале из-за того, что на борту был гражданин Демократической Республики Конго, где сейчас в разгаре вспышка лихорадки Эбола, передает CBS.

В Таможенно-пограничной службе США заявили, что Air France в курсе карантинных ограничений, введенных американскими властями для граждан из Конго, и просто не должна была сажать на этот рейс жителя африканской республики.

Нет никакой информации о том, были ли у пассажира из Конго какие-то симптомы лихорадки и находился ли он в контакте с заболевшими.

После того, как пассажира из Конго высадили в Канаде, самолет продолжил полет в пункт назначения.

Пассажиры рейса рассказали, что примерно за четыре часа до планируемого приземления в Детройте капитан воздушного судна сделал объявление, что американские власти не разрешают посадку в США и пункт назначения будет изменен, но причину не сообщил. Еще через полчаса он добавил, что технических неполадок нет, с самолетом все в порядке – дело исключительно в решении американских властей. После этого весь экипаж надел защитные медицинские маски

Ранее на этой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил, что всем иностранцам, посещавшим Конго, Уганду или Южный Судан в течение последних трех недель, будет запрещен въезд в страну.

15 мая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний подтвердили вспышку лихорадки Эбола в восточной части Конго. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус заявил в среду, что на данный момент зарегистрировано по меньшей мере 600 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 139 предполагаемых смертей от вируса.