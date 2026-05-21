В Челябинской области инвестор потерял 1,5 млн из-за мошенников

В Коркино 47-летний инвестор лишился крупной суммы из-за мошенников. Он хотел вложить деньги в биржевые инвестиции.

Началось всё с того, что мужчине написала дама. Она предложила собеседнику вложить 25 тыс. руб. в биржевые инвестиции. Он, поверив, сделал это, и даже "получил" прибыль в 2 тыс. руб. Часть денег удалось вывести, после чего инвестор оказался на крючке.

Потом суммы переводов росли. Позже в ход пошли взятые в кредит деньги как самим инвестором, так и его супругой. Банк много раз блокировал зарубежные переводы, но муж и жена смогли обойти эти ограничения. В итоге мошенники "заработали" на южноуральцах 1,5 млн руб. Поняв, что стали жертвой мошенников, супруги пошли в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает УМВД по Челябинской области.