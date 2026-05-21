Посевная, благоустройство и летний детский отдых стали ключевыми темами традиционного областного совещания, которое провел Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на традиционном областном совещании обсудил с главами муниципалитетов и членами правительства несколько актуальных тем: завершение отопительного сезона и подготовку к следующей зиме, ход посевной, дорожные работы, благоустройство, развитие цифровой инфраструктуры, диспансеризацию, вопросы пожарной безопасности и безопасности на воде, организацию летней оздоровительной кампании.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости сосредоточить усилия по получению паспортов готовности к следующему отопительному сезону, на что предусмотрена финансовая помощь из областного и федерального бюджетов.

«Нужно сделать выводы из прошедших инцидентов. В первую очередь обращаю внимание на ситуацию в Карабаше в начале этого года, когда было несколько резонансных аварий. При этом отдельные проблемы наблюдались и в других муниципалитетах региона», - напомнил Алексей Текслер.

И поручил усилить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, жителями, в том числе, используя приложение «Госуслуги Дом» и домовые чаты в мессенджере Макс.

Информируя о ходе посевной, глава региона сообщил, что уже засеяно 412 тысяч га зерновых (37% от плана), масличных культур – 63%, картофеля и овощей – 40% и 24% соответственно. Общий объем ярового сева в этом году составляет 1 млн 635 тысячу га, в том числе более 1 млн га зерновых. На приобретение удобрений и проведение агрохимического обследования почв ежегодно в регионе выделяются субсидии из областного бюджета, что позволяет компенсировать до 35% затрат. В 2026 году их общий объем составит 182 млн рублей.

«Это действенная мера поддержки. В последние годы мы неоднократно сталкивались с переувлажнением почв, что усилило вынос питательных веществ из плодородного слоя», - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора – министр сельского хозяйства Южного Урала Алексей Кобылин.

Губернатор отметил, что в целом челябинские аграрии качественно подготовились к сезону: по сравнению с прошлым годом внесение минеральных удобрений увеличено почти на 20%. Главам муниципалитетов поручено лично контролировать ход посевной.

Говоря о старте сезона дорожных ремонтов, Алексей Текслер напомнил о необходимости завершить контрактацию за счет областных трансфертов и держать на контроле качество работ и сроки сдачи объектов, а также обеспечить своевременное обновление дорожной разметки.

В сфере благоустройства в Челябинской области темп работ нарастает. Губернатор поручил держать на контроле ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», регионального проекта инициативного бюджетирования, совместного проекта региона и Госкорпорации «Росатом» по комплексному благоустройству в ЗАТО «Наш дом. Наш двор. Наш город», общий ход озеленения, летнего содержания и приведения в порядок населенных пунктов.

«То, как содержатся наши улицы, наши дворы, – фактически это лицо муниципалитета. Этими вопросами нужно заниматься каждый день», - сказал Алексей Текслер.

И напомнил, что Челябинская область традиционно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов. В этом году заявки формируют 9 муниципалитетов. До 12 июня в регионе продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Соответственно, необходимо усилить работу по вовлечению граждан в процесс голосования.

Связью и интернетом в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в Челябинской области уже обеспечены 178 населенных пунктов, 58 из них в прошлом году. В предварительном плане на 2026 год – еще 35. Губернатор считает, что есть возможность увеличить это число, для чего поручил главам муниципалитетов максимально оперативно представить необходимые данные.

В ходе совещания Алексей Текслер напомнил о реализации регионального плана мероприятий в сфере государственной национальной политики в Год единства народов России, о подготовке к межрегиональному фестивалю «Троица в Троицке», который состоится 31 мая, старту с 6 июня фестиваля «Челябинская область – большая семья» и народному голосованию за «Малую культурную столицу 2027 года». Также глава региона призвал муниципалитеты активнее включаться в федеральные проекты. Напомнил, что до 24 мая продолжается прием заявок на Международную премию #МыВместе в сфере добровольчества. На данный момент от региона подано 316 заявок.

Несмотря на то, что весенний пик ландшафтных и лесных пожаров в регионе пройден, губернатор призвал усилить работу контрольно-патрульных групп, чтобы обеспечить максимально оперативное реагирование на любые возгорания.

Водные ресурсы, на которые богат Южный Урал, также требуют постоянного внимания. Для ряда гидротехнических сооружений необходимо разработать декларации безопасности. До 1 июня губернатор поручил завершить подготовку пляжей, в течение всего купального сезона контролировать обеспечение безопасности людей, усилить информационно-разъяснительную работу с жителями о правилах поведения на воде.

Министр общественной безопасности региона Александр Гриб сообщил, что в местах традиционного массового отдыха, где организация пляжа невозможна, органы местного самоуправления ежегодно организуют патрулирование территорий.

«В купальный сезон 2025 года на территории области проведено 1100 рейдов, проверено 925 мест массового отдыха населения на водных объектах, проведено 4307 профилактических бесед, организована работа временных спасательных постов с привлечением профессиональных спасателей и волонтёров», - добавил министр.

В связи с предстоящими каникулами губернатор напомнил о необходимости актуализировать состав межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, а главам муниципалитетов взять вопрос на личный контроль.





Кстати, первые заезды юных челябинцев по бесплатным путевкам соцзащиты начнутся уже 21 мая.

«Министерство социальных отношений полностью готово к старту оздоровительной кампании. По поручению губернатора Алексея Текслера на её организацию из регионального бюджета выделено более 250 млн рублей. В приоритетном порядке бесплатные путевки выделяются детям участников СВО. В этом году мы сохранили все основные направления отдыха для школьников. Дети в трудной жизненной ситуации, дети из малоимущих семей, дети-сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей, получают бесплатные путёвки в загородные лагеря через управления соцзащиты. Тем, кому оздоровление необходимо по медицинским показаниям, независимо от дохода семьи, мы предоставляем путёвки в санатории. Особое внимание мы уделяем детям с ограниченными возможностями здоровья. Для них в учреждениях системы социальной защиты организован круглогодичный отдых и реабилитация», – сообщила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Всего региональным министерством будет закуплено свыше 4,8 тысячи путевок. А в целом, по данным министра образования и науки Челябинской области Виталия Литке, в 2026 году организованный отдых на Южном Урале ждёт свыше 175 тысяч детей, в том числе более 75 тысяч ребят отдохнут в загородных оздоровительных лагерях. В реестр организаций отдыха и оздоровления юных южноуральцев включено 799 лагерей.

