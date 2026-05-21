СМИ: Трамп и Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор

Недавний телефонный разговор премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа по иранскому вопросу был напряженным, сообщает Axios.

Лидеры не сошлись во мнениях: Трамп предложил "письмо о намерениях" для запуска переговоров по ядерной программе Ирана и открытия Ормузского пролива. Это позволит завершить войну на приемлемых условиях. Но Нетаньяху хочет возобновления военных действий. Трамп допускает это, но только в случае провала дипломатии.

По данным издания, в настоящее время Катар, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет работают над новым предложением. Они будут содержать конкретные обязательства Ирана по ядерной программе и детали постепенного размораживания иранских активов со стороны США. Иран же настаивает на своих 14 пунктах. В этих условиях в США в ближайшие недели намерен приехать Нетаньяху, который, вероятно, будет пытаться снова убедить Трампа в необходимости войны.

В США отношение к Израилю сильно охладело. Американцы считают, что Израиль втянул США в ненужную войну, которая больно ударила по их карманам из-за резкого подорожания топлива. Особенно перелом заметен среди молодежи. Если среди американцев старше 55 лет 49% за Израиль, а 31% — за Палестину, то в группе от 18 до 34 лет 53% опрошенных больше симпатизируют палестинцам и только 23% — Израилю. Такого не было никогда.