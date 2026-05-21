Налоговая начала массово блокировать бренды и софт за долги бизнеса

Налоговая служба ужесточила взыскание задолженностей: теперь в 85% споров ведомство замораживает не только счета и транспорт, но и интеллектуальную собственность. Под запрет на продажу и переоформление попадают товарные знаки, патенты, софт и права на бренды. ФНС вводит такие меры через систему СКУАД, если опасается, что бизнес выведет активы до уплаты налогов, сообщают "Известия".

Для IT-компаний, онлайн-школ и медиаплатформ, чья главная ценность заключается в интеллектуальных правах, такие ограничения могут стать фатальными. Без согласия инспекции бизнес не может продать софт, привлечь инвестиции или выдать лицензию.

В 2025 году подобные меры помогли пополнить бюджет на 1,4 трлн рублей. С 2026 года контроль усилился: налоговики проверяют схемы дробления бизнеса и внутренние сделки с нематериальными активами, а с октября данные о доходах продавцов начнут передавать и маркетплейсы.

Юристы рекомендуют компаниям вовремя оформлять права на софт или использовать банковские гарантии, чтобы избежать полной остановки работы.

Сообщалось, что ФНС уже полностью контролирует продажи на крупнейших маркетплейсах, сопоставляя данные площадок с декларациями предпринимателей для выявления нарушений. Теперь глава службы Даниил Егоров планирует расширить это сотрудничество: он предложил на законодательном уровне разрешить налоговикам рассылать продавцам предупреждения о рисках напрямую через личные кабинеты торговых платформ.