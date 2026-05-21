Депутат Вихарев продолжает восстанавливать Крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и активисты его Волонтерского центра в очередной раз приехали в Нижние Серги для помощи в восстановлении Крестовоздвиженского храма. Он был разрушен еще в годы Гражданской войны, однако постепенно храм возвращает свой исторический облик и становится местом притяжения для горожан и жителей и региона.

Отметим, что с 2019 года единоросс регулярно направляет духовному центру средства на реставрацию, благодаря чему уже удалось установить новые купол, крест и окна, восстановить колокольню, обновить систему электроосвещения, провести по всей территории видеонаблюдение и начать работы по внутренней отделке.

"Алексей Вихарев поддерживает нас восемь лет, его помощь важна и ощутима для нас. Он не просто вкладывается финансово в приобретение стройматериалов и оплату ремонтных и реставрационных работ, но и духовно с нами, всегда отправляет на помощь к нам волонтеров. Мы, служители и прихожане храма, жители города, очень признательны за участие в нашем общем деле", — рассказал настоятель Крестовоздвиженского храма, отец Максим Крылов.

В ближайших планах начать работы по облицовке термопанелями здания трапезной, где также располагаются классы воскресной школы и газовая котельная. Напомним, что депутат профинансировал и работы по строительству двухэтажного строения и помог с газоснабжением.

Также в этом году планируется построить пандус, залить подпорные стены с южной и северной сторон, провести монтаж вентиляции в храме и гидроизоляции на колокольне. Алексей Вихарев уже направил средства на закупку материалов и проведение работ. В планах — благоустроить территорию вокруг храма, где появятся зеленые насаждения, дорожки и скамейки для отдыха прихожан. Алексей Вихарев пообещал помочь и в этом.

"Радостно видеть, как силами жителей и меценатов преображается Крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах. Несколько лет помогаю в его восстановлении и каждый раз, приезжая сюда, вижу позитивные изменения. За это время совместными усилиями проделана большая работа. Восстановление храма — это большое общее дело, в которое вложены средства, силы и душа многих людей. Уверен, благодаря нашему участию храм обретет свой первоначальный облик и продолжит процветать. А мы с Волонтерским центром обязательно поможем", — отметил руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

Стоит отметить, что активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева регулярно приезжают в Нижние Серги, чтобы помочь служителям храма проводить церковные праздники, субботники, а также ремонт и подготовку к нему. В этот раз они помыли окна внутри храма и сделали уборку в церковном музее. Помогли разместить экспозицию картин одного из прихожан для благотворительной ярмарки.

"Волонтерский центр Алексея Вихарева постоянно на связи с настоятелем храма, отцом Максимом. Мы давно дружим и часто приезжаем помочь. Иногда просто приберемся, а иногда и с ремонтом поможем. Так здорово видеть, как храм меняется к лучшему благодаря нашим общим стараниям", — добавила активист Волонтерского центра Алексея Вихарева Анастасия Ушенина.

В руинах Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах долгое время работал хлебокомбинат. Восстановление святилища началось с 2010 года по инициативе неравнодушных жителей, а сегодня участие в нем принимают благотворители со всей Свердловской области.