Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении из-за вредителей

Россельхознадзор вводит временные ограничения на импорт цветов из Армении с 22 мая 2026 года. Ведомство запрещает ввоз продукции, которую вырастили или отправили из этой страны. Специалисты снимут запрет только после того, как закончат проверку армянских теплиц и изучат все полученные данные, пишет РИА Новости.

Служба приняла такое решение, чтобы защитить российские поля и сады от опасных болезней и насекомых. Представители Россельхознадзора пояснили: армянские органы власти давали гарантии качества, но инспекторы все равно находят в цветах вредителей, которые запрещены в ЕАЭС.

Всего эксперты зафиксировали 135 случаев ввоза зараженных растений. Это тревожная цифра, так как она составляет 77% от всех подобных нарушений за весь прошлый год. Чтобы не подвергать риску сельское хозяйство и экспортные возможности России, ведомство решило временно закрыть границу для армянских букетов.

В апреле на пограничном пункте "Бугристое" в Челябинской области инспекторы Россельхознадзора развернули фуру с 4,4 тонны свежей клубники, следовавшую из Киргизии в Татарстан и Пермь. Причиной запрета стало отсутствие на упаковке информации о месте происхождения ягод, что не позволяет подтвердить их безопасность.