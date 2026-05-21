Вавилов: Путин показывает миру пример правильного отношения к Китаю

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай разительно отличался от визита президента США Дональда Трампа, состоявшегося неделей ранее. Об этом пишет директор АНО "Институт изучения современного Китая" Николай Вавилов. Фактически это образец поведения в отношениях с Китаем.

Если визит Трампа был наполнен странными деталями, свидетельствующими о напряженном хаосе в отношениях, то визит Путина олицетворял собой совсем иную культуру, а для китайцев соблюдение ритуала - это все. При этом Россия ничего не требует от Китая и не делает громких заявлений, как США, но планомерно выстраивает архитектуру своих ключевых отношений XXI века.

Путин старается показать уважительное отношение к китайской культуре, используя традиционные китайские выражения, и председатель КНР Си Цзиньпин отвечает взаимностью. Этот стиль президента России задает базовую модель оптимального поведения любого лидера в мире, осознающего возросшую роль Китая, считает Вавилов. Он обратил внимание на то, что Путин нашел время встретиться с простым китайским инженером Пэн Паем, которого встретил, когда тот был еще ребенком, в 2000 году. Это располагает к себе китайцев, которые не принимают шантажа и "наезда". К ним нужно заходить, вежливо стуча в дверь, с добрым сердцем и добрыми намерениями. Об этом говорит и китайская пословица.

Поэтому Путин стал самым популярным зарубежным политиком в Китае, заключает эксперт.