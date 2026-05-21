Назначен первый заместитель министра финансов Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, губернатор Денис Паслер подписал указ о назначении на эту должность Владимира Поливьянова. Первый замминистра финансов приступает к работе с сегодняшнего дня, 21 мая.

Поливьянову 46 лет, он кандидат экономических наук. Стаж финансовой работы составляет 23 года, из которых более 10 лет – в банковской сфере. С 2018 года работал в отрасли государственных финансов и занимал пост заместителя министра финансов Свердловской области.

