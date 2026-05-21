Бывшая супруга Тимура Иванова обжаловала изъятие кольца Graff

Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова подала кассационную жалобу на изъятие аукционного кольца Graff по иску Генпрокуратуры, а также другого имущества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

В декабре Пресненский районный суд Москвы изъял имущество у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, его родственников и доверенных лиц. Среди ответчиков, помимо самого Иванова, оказались отец экс-чиновника, его бывшая супруга Светлана Захарова, его сожительница Мария Китаева и даже водитель. Со всех них взыскано более 1,232 млрд рублей.

В ноябре сообщалось, что жены Иванова пытаются вернуть ювелирные украшения на 200 млн рублей, арестованные в рамках расследования уголовных дел о коррупции и хищениях. Женщины утверждают, что Иванов не имеет отношения к запрашиваемым драгоценностям (речь идет о брендах Graff, Cartier и Van Cleef & Arpels).

Так, экс-супруга экс-министра Светлана Захарова потребовала, чтобы ей вернули кольцо из белого золота Graff. Женщина утверждала, что это подарок ее предыдущего супруга Михаила Маниовича. Бизнесмен приобрел это украшение на аукционе Christie’s, о чем Захарова предоставила справку. Также она хотела вернуть браслеты, часы и аксессуары.